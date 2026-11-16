Goobjoog
EN

XAFIISKA RA'IISULWASAARAHA DALKA

Ra’iisul Wasaare Xamse oo Maanta furaya Shirweynaha 3-aad ee Qaran ee Kormeerka iyo Qiimeynta

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa maanta si rasmi ah u furaya Shirweynaha 3-aad ee Qaran ee Kormeerka iyo Qiimeynta, kaas oo 16-ka ilaa 17-ka Noofambar 2026 ka qabsoomaya magaalada Muqdisho.

Ra’iisul Wasaare Xamse oo Maanta furaya Shirweynaha 3-aad ee Qaran ee Kormeerka iyo Qiimeynta

Published November 16, 2026 - Updated November 16, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa maanta si rasmi ah u furaya Shirweynaha 3-aad ee Qaran ee Kormeerka iyo Qiimeynta, kaas oo 16-ka ilaa 17-ka Noofambar 2026 ka qabsoomaya magaalada Muqdisho.

Shirweynahan oo ay ka qeybgalayaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dhinacyada ku shaqada leh kormeerka iyo qiimeynta, ayaa diiradda lagu saari doonaa doorka xogta iyo natiijooyinka qiimeynta ee lagu horumarin karo hannaanka maamulka iyo fulinta qorshayaasha dowladda.

Ajandaha shirweynaha ayaa si gaar ah loogu lafaguri doonaa sidii xogta la ururiyo iyo natiijooyinka kasoo baxa qiimeynta loogu adeegsan lahaa la socodka hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka ee 2025–2029, si loo ogaado heerka uu marayo fulinta qorshayaasha iyo barnaamijyada dowladda.

Sidoo kale, shirku wuxuu fursad u noqon doonaa in la isla eego sidii loo hagaajin lahaa barnaamijyada dowladda, kor loogu qaadi lahaa tayada adeegyada bulshada, loona xoojin lahaa hufnaanta iyo isla-xisaabtanka hay’adaha dowladda.

Shirweynahan oo socon doona muddo labo maalmood ah ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu horumarinayo nidaamka qaran ee kormeerka iyo qiimeynta, si go’aannada dowladda loogu saleeyo xog sugan iyo natiijooyin la cabbiri karo.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments