Dhuusamareeb – Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Liibaan Axmed Xasan, ayaa dhagax-dhigay dhismaha xarunta Guddiga Shaqaalaha Rayidka Galmudug, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu horumarinayo hay’adaha dowladda iyo tayaynta maamulka shaqaalaha rayidka.
Munaasabadda dhagax-dhigga oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayuu Hoggaamiye Liibaan ku sheegay in horumarinta iyo tayaynta shaqaalaha rayidka ay ka mid tahay mudnaanta koowaad ee maamulkiisa.
Waxa uu xusay in hoggaankiisu ka go’an tahay in shaqaaleysiinta iyo dallacsiinta shaqaalaha dowladda lagu saleeyo caddaalad, aqoon iyo karti, isla markaana laga gudbo eexda, nin-jecleysiga iyo xulashada qabaliga ah.
From the comments