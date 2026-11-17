Muqdisho – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa si adag uga hadlay khilaafka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta, isaga oo ku eedeeyay Abu Dhabi inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya, isla markaana ay halis ku tahay midnimada iyo madax-bannaanida dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in magaalooyinka Boosaaso, Berbera iyo Kismaayo aysan lahayn awood gaar ah oo ay kula geli karaan dowlado shisheeye heshiisyo ka madax-bannaan Dowladda Federaalka Soomaaliya, isaga oo adkeeyay in heshiisyada noocaas ah ay tahay inay maraan dowladda dhexe.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale Imaaraadka ku eedeeyay inuu dalka kala qaybinayo, isla markaana uu Soomaaliya ku soo galo kana baxo isaga oo aan oggolaansho ka haysan dowladda federaalka.
Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay arrimahaasi u aragto kuwo khatar ku ah amniga qaranka iyo madax-bannaanida siyaasadeed ee dalka.
Dhanka kale, Xasan Sheekh ayaa Imaaraadka ku eedeeyay inuu door weyn ka qaatay dadaallada la xiriira aqoonsiga Somaliland, isaga oo xusay in Abu Dhabi ay diidday inay saxiixdo bayaannadii dalalka Carabta ee ka dhanka ahaa kala go’a Soomaaliya.
Khilaafka labada dal ayaa sii xoogeysanayay tan iyo markii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay horraantii sanadkan burisay dhammaan heshiisyadii iyo is-afgaradyadii kala dhexeeyay Imaaraadka, kuwaas oo ay ku jireen heshiisyada la xiriira dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo iyo iskaashiga amniga iyo difaaca. opm.gov.so +1
Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan albaabada ka xirin wada-hadalka, isla markaana ay weli diyaar u tahay in wadaxaajood lala yeesho dowladda Imaaraadka si loo xalliyo khilaafka labada dhinac.
Hadalladan ayaa imanaya xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo la xiriirta doorka Imaaraadka ee Soomaaliya, heshiisyada dekedaha iyo mowqifka dowladda Federaalka ee ku aaddan midnimada dhuleed ee dalka.
From the comments