Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa xarigga ka jaray waddada Jamhuuriya ee degmada Kaaraan, taas oo dib-u-dhis iyo dayactir ballaaran lagu sameeyay, iyadoo qeyb ka ah dadaallada lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo bilicda caasimadda Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa munaasabadda xarig-jarka ka sheegay in waddada Jamhuuriya ay muhiimad weyn u leedahay bulshada ku nool degmada Kaaraan iyo guud ahaan isu socodka gaadiidka iyo dadka, isagoo xusay in dib-u-dhiskeedu wax weyn ka tari doono fududeynta isku socodka bulshada iyo hagaajinta muuqaalka magaalada.
Wuxuu tilmaamay in horumarinta waddooyinka iyo kaabayaasha kale ee magaalada Muqdisho ay qeyb ka tahay dadaallada dowladda ee lagu doonayo in shacabka loo abuuro adeegyo wanaagsan iyo deegaan magaalo oo ka wanaagsan kii hore.
From the comments