Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya Boqortooyada Sacuudi Carabiya, Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan, ayaa kulan la yeeshay Duqa Magaalada Riyaad, Amiir Dr. Faysal Bin Cabdulcasiis Bin Cayaaf, kaddib booqasho uu ku tagay xarunta Dowladda Hoose ee caasimadda Sacuudiga.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan horumarinta xiriirka magaalooyinka Muqdisho iyo Riyaad, iyadoo labada dhinac ay ka wada hadleen qorshe la xiriira sidii labada caasimadood loo mataaneyn lahaa.
Danjire Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan ayaa intii uu kulanku socday Duqa Magaalada Riyaad gaarsiiyay salaan uu uga siday Duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), taasoo muujineysa dadaallada lagu horumarinayo xiriirka iyo wada-shaqeynta maamullada labada magaalo.
From the comments