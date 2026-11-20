SHENZHEN (Goobjoog News) — Madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump, Shiinaha Xi Jinping iyo Ruushka Vladimir Putin ayaa magaalada Shenzhen ku yeeshay shirkii ugu horreeyey ee saddex geesood ah, iyagoo soo saaray bayaan ku saabsan nabadda caalamka iyo xasilloonida istiraatiijiyadeed.
Saddexda hoggaamiye waxay ku heshiiyeen in la bilaabo wadahadal lagu dhimayo khatarta hubka nukliyeerka, laguna xakameynayo faafitaankiisa.
Waxay sidoo kale ku celceliyeen in dagaal nukliyeer ah aan lagu guuleysan karin, sidaas darteedna aan marnaba la gelin.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu taageeray dib-u-habeyn lagu sameeyo Qaramada Midoobay, kordhinta wax-soo-saarka shidaalka la sifeeyey iyo ilaalinta socodka tamarta caalamka.
Saddexda dal waxay kaloo adkeeyeen muhiimadda oggolaanshaha dowladaha iyo dhowrista xasaanadda mas’uuliyiinta marka ay hay’adaha garsoorka caalamiga ahi isticmaalayaan awoodahooda.
Inkastoo hoggaamiyeyaashu ka wadahadleen dagaalka Ukraine, Bariga Dhexe iyo gacanka Kuuriya, bayaanku ma soo bandhigin xabbad-joojin, qorshe nabadeed ama jadwal lagu soo afjarayo colaadahaas. Qodobbada la shaaciyey waxay inta badan ku kooban yihiin ballanqaadyo siyaasadeed oo u baahan wadahadallo iyo habab fulineed oo dambe.
Maxay Soomaaliya Uga Dhigan Tahay?
Qorshaha kordhinta shidaalka la sifeeyey wuxuu Soomaaliya uga muhiimsan yahay dhinaca nolosha iyo dhaqaalaha. Soomaaliya waxay inta badan dibadda ka soo dhoofsataa shidaalka ay isticmaasho; sidaas darteed, kayd caalami ah oo kordha iyo marinno tamareed oo xasilloon waxay yareyn karaan cadaadiska ku dhaca qiimaha gaadiidka, korontada, cuntada iyo badeecadaha kale. Hase yeeshee, bayaanku ma sheegin inta shidaal ee la kordhinayo, waqtiga ama suuqyada laga faa’iideynayo.
Hoos-u-dhaca xiisadda u dhexeeya quwadaha waaweyn wuxuu sidoo kale ilaalin karaa marinnada ganacsiga, maalgelinta gargaarka iyo iskaashiga amni ee Soomaaliya. Haddii Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushku ku mashquulaan iska-horimaad toos ah, dalalka nugul ayaa badanaa wajahaya qiimo-koror, gargaar yaraada iyo kala-qaybsanaan diblomaasiyadeed.
Si kastaba ha ahaatee, shirku ma soo saarin taageero dhaqaale ama amni oo Soomaaliya si gaar ah loogu yaboohay, mana xusin AUSSOM, Al‑Shabaab, Badda Cas ama Geeska Afrika. Muhiimadda uu Soomaaliya u leeyahay waxay hadda ku jirtaa saameynta suurtagalka ah ee uu ku yeelan karo shidaalka, ganacsiga, Qaramada Midoobay iyo xasilloonida guud ee caalamka—mana aha heshiis si toos ah wax uga beddelaya xaaladda dalka.
From the comments