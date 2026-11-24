Muqdisho, 24 Nofeembar 2026: Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya (SRCC), ahna Madaxa Howlgalka Taageerada iyo Xasilinta Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM), Danjire El Hadji Ibrahima Diene, ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay Safiirka Dowladda UK u fadhiya Soomaaliya, Mudane Charles King.
Kulanka ayaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, marxaladda kala-guurka amniga dalka, waajibaadka howlgalka AUSSOM iyo taageerada joogtada ah ee beesha caalamku siiso Soomaaliya.
Danjire Diene ayaa uga mahadceliyey Dowladda UK taageerada ay siiso Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca kala-guurka amniga, oo ay qeyb ka tahay Sanduuqa Taageerada Ciidamada Amniga Soomaaliya (SSF Trust Fund), kaas oo taageera ciidamada Soomaaliyeed ee ka barbar howlgala AUSSOM.
From the comments