Kampala, Uganda – Wafdi uu hoggaaminayo Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya, Mudane Xuseen Qaasim Yuusuf, ayaa booqday Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Uganda.
Agaasimaha Guud iyo wafdigiisa ayaa magaalada Kampala u jooga ka qaybgalka shirka madaxda hay’adaha socdaalka ee dalalka xubnaha ka ah Bulshada Bariga Afrika (EAC).
Intii ay booqashada ku jireen, wafdiga ayaa warbixin ka dhageystay Safiirka Soomaaliya u fadhiya Uganda, Marwo Fadawsa Maxamed Qanyare, iyo hawlwadeennada Safaaradda, taas oo ku saabsan adeegyada baasaboorka ee loo fidiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda.
From the comments