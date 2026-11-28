Milatariga Suudaan ayaa shaaciyay qorshe lagu abaabulayo 6,000 oo dagaalyahan, kuwaas oo la filayo in loo diyaariyo difaaca xuduudda ay dalkaasi la wadaagto Itoobiya, xilli ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira xaaladda amni ee labada dal.
Jeneraal Sare Ammar Sayed Ahmed, oo hoggaamiya guddiga abaabulka iyo taageerada ee ciidamada gaarka ah ee milatariga Suudaan, ayaa sheegay in dhaq-dhaqaaqyada milatari ee la soo sheegay inay Itoobiya ka waddo xuduudda ay yihiin khatar amni oo sii xoogeysanaysa.
Ammar ayaa carrabka ku adkeeyay in ciidamada Suudaan ay diyaar u yihiin difaaca dhulka dalka, isagoo xusay in milatarigu horey u sameeyay howlgallo ay dib ugu qabsadeen deegaanno ay gacanta ku hayeen xoogagga ka soo horjeeda dowladda, oo ay ku jirto caasimadda Khartuum.
From the comments