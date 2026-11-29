Ciidanka dowladda Yemen ayaa sheegay in ugu yaraan 87 xubnood oo ka tirsan kooxda Xuutiyiinta lagu dilay ama lagu dhaawacay hawlgallo militari oo ay ciidamadu ka fuliyeen dhowr jiho oo ka mid ah furimaha dagaalka dalkaas.
Afhayeenka ciidamada Yemen, Majid Al-Nuzaili, oo warbaahinta la hadlay Sabtidii, ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay fuliyeen 779 hawlgal militari saacadihii ka horreeyay bayaanka, kuwaas oo lagu beegsaday saldhigyo, goobaha ay ku sugnaayeen dagaalyahannada Xuutiyiinta iyo bartilmaameedyo kale oo militari.
Al-Nuzaili ayaa xusay in hawlgalladaasi ay qeyb ka ahaayeen dadaallada ciidamada dowladda ay ku doonayaan inay ku wiiqaan awoodda militari ee Xuutiyiinta, isla markaana ay waxyeello ugu geystaan awooddooda dagaal ee ku sugan jiidaha kala duwan.
From the comments