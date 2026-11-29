Maxamed Yuusuf, oo ahaa darawal Soomaali-Maraykan ah kana shaqeynayay shirkadda gaadiidka ee Uber, ayaa geeriyooday kaddib markii dhaawacyo culus ay kasoo gaareen weerar loogu geystay magaalada Hopkins ee gobolka Minnesota.
Maxamed Yuusuf oo 51 jir ahaa ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday Isbitaalka Hennepin Healthcare Medical Center, halkaas oo lagu dabiibayay tan iyo markii weerarka loo geystay.
Sida lagu sheegay warbixinta kiiskan, weerarka ayaa dhacay 14-kii bishan November, waxaana la sheegay in rakaab saarnaa gaarigiisa uu ku weeraray suunka gaariga, kaddibna uu baabuurkiisa ku jiiray ama ku dhuftay.
From the comments