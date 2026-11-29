Muqdisho, 29 Nofeembar 2026 – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa maanta Tuulada Ciyaaraha ee Muqdisho ka furay tartanka kubadda cagta ee degmooyinka Gobolka Banaadir iyo degmooyinka deriska la ah.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kubbad baasay si uu u daahfuro tartanka, isaga oo sheegay in ujeeddada ciyaarahan ay tahay dhiirrigelinta dhallinyarada, kobcinta xirfadahooda ciyaareed iyo horumarinta caafimaadkooda.
Tartankan oo sannadkiiba mar la qabto ayaa sidoo kale lagu doonayaa in lagu soo saaro ciyaartoy da’yar oo mustaqbalka ka mid noqon kara xulka qaranka Soomaaliya ee 15-jirrada iyo xulalka kale ee dalka, iyadoo tartamada degmooyinku ay door muhiim ah ka qaataan ogaanshaha iyo horumarinta hibada ciyaartoyda.
From the comments