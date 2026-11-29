Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cali Yuusuf Cali Xoosh, ayaa kulan la yeeshay xubnaha goleyaasha deegaanka ee laga soo doortay gobolka Banaadir, kaas oo looga hadlay dhammaystirka hannaanka maamul ee ay golayaashu ku bilaabayaan gudashada waajibaadkooda.
Kulanka oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Muqdisho ayaa diiradda lagu saaray habraacyada maamul iyo kuwa hay’adaha ee weli dhiman, caqabadaha hortaagan goleyaasha cusub iyo sidii ay si rasmi ah ula wareegi lahaayeen masuuliyadaha maamulka heer degmo.
Xubnaha kulanka ka qaybgalay ayaa ka socday degmooyinka Ramaas, Madalsan, JSP, Saab, SINCAD, Karaama iyo Towfiiq.
From the comments