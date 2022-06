27 Arday Oo Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Dhexe U Fariistay

Sikastaba horay ayay u ahayd markii ay sheegeen in imtixaanka sanadkaan aysan ka qayb galeeynin midawga iskuulada iyo daladaha imtixaanka sanadkaa, balse madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh ayaa dadaalkii ugu badnaa ku bixiyay sanadkaan in la qabto imtixaanka dowladda.

You may also like