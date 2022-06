35 Kun Arday Oo Imtixaanka Shahaadiga Dugsiga Sare U Fariistay

“Runtii Maanta farxad ayay ii tahay in aan daah-furo imtixaanka fasalka 4aad ee Dugsiga Sare, waxa aan leeyahay alle ha idiin fududeeyo, Waalidkii idinku soo tiir & tacab beelay in aad ka war heysaan, macalimiinta wax idin soo bartay meelkasta oo ay joogaan waxa aan leeyahay waad mahadsan tihiin” Ayuu yiri Ra’iisulwasaare Rooble.

Rooble ayaa ardayda sanadkaan galeyso imtixaanka kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dadaalkooda, isagoo u rajeeyay in ay ka guul keenan imtixaanka.