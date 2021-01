Akhriso Heerarka Ay Soo Mareen Heshiisyada Shirkadaha Liberty Iyo Coastline

Cabduqaadir Abiikar Xuseen oo ah qabiir in mudda ah ka soo shaqeyay wasaaradda Badroolka , sidoo kalena ku taqasusay Culuumta shidaalka ayaa Faahfaahino ka bixiyay Heshiisyada shidaalka ay shirkadaha la gaareyso dowladda.

Shirkadaha Liberty iyo Coastline ayuu sheegay in ay markii ugu horeysay dalka yimideen 2012-2013, markaas oo ay bilaabeen in ay saxiixdaan heeshiisyo shidaal ah.

” Labada shirkad markii la fiiriyo shirkadda Libarti Batrooliyam loo yaqaanno Soomaaliya 2012 dhamaadkeedii ayey timid 2013-kii Galmudugtii Yareed ayey xoogaa wax la saxiixatay, wixii ay soo socoto waxaa ay saxiixatay wax aan u arkay wax aad u qaldan in ay ahaayeen, guddi ayaa jiray oo loo dhiibay guddigaas oo Financial Gavenance Commeti ayaa la dhahaayey, waxaana ay dhaheen waxa Liberti ay rabto in Soomaaliya ay ka sixiixato Galmudug yarey iyo Koonfur Galbeed waa wax aan micno badan laheyn waa in ay bederaal”.

waxa uu sidoo kale yiri “2016-kii waxaa ay keeneen isagoo wax laga soo bedelay Probocer and Prodection Sharing agremment kii ahaa ay la galaan waqtigii ayaa ku dhacay oo doorashadii ayaa la gaaray waxaa la dhahay doorashada hala sugo doorashada markii ay dhamaato ay dib u soo laabanaayaan, dib usoo laabashadii ayaa waxaa ay lasoo gaartay doorashadii kale oo qarka loo saaran yahay marka sheekada”.

“Libert Batrooliyam waa shierkad aad u yar oo aan awood badan laheyn, ma lahan awood farsamo, ma lahan awood dhaqaale, shirkadaha nuucaan ah waxaa lagu tirlaamaa inta badan shaqooyinka ayey qaataan xoogaa waxyar ayey ku daraan haddana shirkado waaweyn ayey ka sii gadaan ma qarinayaan oo aqoonsigooda ayey ku qoran tahay annagu waxaan nahay filter kadibna shirkado waawyn ayaan ku wareejinaynaa marka shirkaddaan waa shirkad nuucaas ah shirkadda Libert Batroiyam waa shirkad ameerican ah tuson oo airisona ah”.

“Marka aan usoo laabto shirkadda kale ee Costline 2012-kii ayaa wax loo saxiixay waxaana lala sixiixday in Soomalaiya ay baddeeda baarto Zisement Option agrement wax la dhahaayo ayaa waagii madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasiir Cabdirisaaq ay la sixiixdeen, laakiin heshiiskaas waxaa uu ahaa heshiis aad u yaab badan aan nuuciisa dunidama aan lagu arkin maxaa yeelay wuxuu undermain gareynaayey kheyraadka Soomaaliya”.

Aqoonyahan Cabduqaadi Abiikar ayaa waxa uu sidoo kale sheegay isagoo wareeysi gaar ah siinaya Goobjoog News in shirkadahan ay gadanayaan Balookyo gaaraya 12, Balook.

” Waxaa ay qabanaayeen shaqo yar, taas badelkeeda waxaa ay dhaheen annaga lacagta ayaan bixinaynaa hadhowna waxaan ku qaadanaynaa blokyo, blokyadu waa meeqo waa 12 bolok xirmooyin waa weyn oo badda ku yaalla oo weli ay dooranaayaan badda Soomaaliya marka la baaro waxa kasoo baxa meelaha ugu fiican in ay xulanaayaan 12 meel ayey xusheen hadda waxaa la siinaayo waa 6 blok 7 waa la dhihi karaa waxa ay hadda qaadanaayaan”.

” Marka heshiiskaas waxaa uu ahaa heshiis aad u qaldan xitaa mareykan state departimentiga Soomaaliya waa ay uga digtay 2015-kii waxaa heshiis aad u qaldan waxaa fiicnaan laheyn inaad ka baxdaan.