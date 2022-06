Akhriso: Taariikhda Ra’iisulwasaare Xamse Cabdi Barre

Waxa uu soo noqday Guddoomiyaha Guddiga Madaxabannaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka ee Jubbaland (2019—2020); lataliye sare ayuu ka soo noqday Wasaaradda Arrimaha Dastuurka (2015—2019); lataliye sare oo arrimaha maamulka ayuu u soo noqday Duqii Hore ee Muqdisho (2014—2015); Xoghayaha Guud ee Xisbiga Nabadda iyo Horumarka (Peace and Development Party — PDP, 2011—2017) oo hadda isu beddelay Midowga Nabadda iyo Horumarka (Union for Peace and Development Part — UPD) ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu soo noqday.

