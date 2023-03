Akhriso: War-Mur-tiyeed Laga Soo Saaray Shirka Madasha Watashiga Qaranka

Madasha Shirka Watashiga Qaran ayaa waxaa sidoo kale madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle looga dalbaday in ay qeyb ka qaataan sidii madaxweyne Deni loogu qancin lahaa inuu qeyb ka noqdo heshiisyada laga gaarayo masiirka dalka, waxaa lagu wadaa in safar ay ku gaaraan magaalada Garoowe si ay kulamo ula qaataan.

