Akhriso:Sanad Kadib Maxaa Xasan Shiikh Maxamuud u Qabsoomay Dib u-Doorashadiisii?

Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa noqday madaxweynihii ugu horeeyay oo ku guuleysta isku keenista Culimada Soomaaliyeed, kuwaas oo kala ra’yi duwanaa, waxaana madaxweynuhu u sheegay in looga baahan yahay in umadda Soomaaliyeed ay u cadeeyaan xukunka kooxda Al-shabaab, oo ay ku tilmaameen Khawaarij.

Dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Shiikh ayaa sheegtay in la joogo heerkii ugu dambeeyay, waxaana markale ay xukuumadda ay ku celisay in loo baahan yahay wadashaqeynta xukuumadda iyo maamullada dalka, barnaamijkaana yaa soo socday tan iyo dowladdii ka horeysay, iyadoo rajo laga qabo in sanadkaan laga gudbo.

Dowladda ayaa wajiga labaad iyo sedexaad ee dagaalka dalbatay kaalmada ciidamada dowladaha safka hore,taas oo lagu sheegay in dowladdu ay doonayso in kooxda si caalami ah loola dagaalo, waxaana qeyb ka noqon doona ciidamo ka socda dowladaha Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo kaalintooda qaadanaya.