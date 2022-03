Al-shabaab oo La Wareegay Deegaan Ka Tirsan Gobolka Sanaag

Wararka naga soo gaarayo gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in caawa fiidkii deegaanka Milxo oo ka tirsan gobolka ay la wareegeen Al-shabaab, kadib dagaal ka dhacay deegaanka, wararku waxaa ay sheegayaan in si buuxda ay u qabsadeen.

