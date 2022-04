Amnesty International iyo Human Right Oo Ka Hadlay Tacaddiyo Loo Gaytay Qowmiyadda Tigrayga

Amnesty International iyo Human Right Watch ayaa sidoo kale sheegay in ay jiraan dhac loo gaystay hanti ay lahaayeen qowmiyadda Tigrayga.

Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee kala ah Amnesty International iyo Human Right Watch ayaa si wada jir ah warbixin ay uga soo saareen dagaaladdii ka dhacay Itoobiya ku sheegay in ay diiwaan geliyeen xadgudubyo ka dhan ah bini aadanimada tan iyo November 2020.