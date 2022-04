ATMIS oo Soo Dhowaysay in Dhaarinta Xildhibaannada ay Ka Dhacdo Xalane

War-Saxaafadeed kasoo baxay taliska howlgalka ATMIS ayaa waxaa lagu sheegay in bandowga lagu soo rogay Xerada Xalane uusan ahayn mid dhibbaato ku ah hannaanka doorashada ee dalka, waxaana ay sheegeen in ay soo dhowaynayaan wax waliba oo ku saabsan doorashada, iyadoo dhaarinta xildhibaannada ay ka dhacayso Xalane.

