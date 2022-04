ATMIS Oo Warbaahinta Uu Diidday In Ay Tabiyaan Doorashada Guddoonka Golaha Shacabka

Saraakiisha ATMIS ayaa ku wargelisay howl wadeenada warbaahinta in ay dib ugu noqdaan xarumahooda, iyagoo sheegay in aysan u ogolaan karin in ay gudaha u fasaxaan.

Ciidamada ATMIS ee sugaya ammaanka xarunta ciidamada cirka ee Afisyooni oo lagu qabanayo doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa diiday in shaqaalaha baarlamaanka iyo warbaahinta in ay gudaha u galaan xarunta doorashada.