Awoodsiinta Maskaxda Da’yarta: Sheekada Macallimad Dadaal Badan, Faaduma Ismaaciil

Sida aabaheed iyo walaalkeed, maanta Faaduma waa shakhsi loo aqoonsan yahay in ay tahay mid kamid ah macallimiinta ugu kartida iyo xushmadda badan bulshadeeda. Guusha sheekadeeda waxay marqaati ka tahay awoodda ka gungaaridda yoolka, shaqo badnida iyo ka go’aanshaha in ay horseeddeyso isbeddel togan oo aad ku sameyn karto nolosha dadka kale.

Go’aan qaadashadeeda, shaqo badnideeda iyo ka go’naanta ay ka go’aneyd xirfadeeda, Faaduma waxay ka gudubtay caqabadaha ay wajahaan barayaasha cusub sideeda oo kale. Waligeed kama quusan in ay gaarto yoolkeeda ah in ay u horseeddo isbeddel togan nolosha ardaydeeda, waxayna ku taagtahay in ay sii waddo hormarinta mihnadeeda waxbaridda.

Si ka soo horjeeddo filashayooyinkii saaxiibbadeeda, qoyskeeda iyo shahaadadii jaamacadda ee cilmiga caafimaadka, Faaduma waxay gashay xirfadda waxbaridda, waxayna dooratay in ay ka shaqeyso dugsiga hoose ee Al-Nuur Primary School oo ku yaalla Yaaqshiid. Markii ugu horreysay, xirfaddeeda cusub ee fasalka ma aheyn mid sahlan, waxayna ku khasbaneyd in ay la timaado xal.

Faaduma Ismaaciil uma qorsheysneyn in ay noqoto macallimad. Faaduma waxay shahaadada koowaad ee jaamacadda ku qaadatay cilmiga caafimaadka, inkastoo ay qabtay dareen ah in ay raaci doonto waddadii aabaheed iyo walaalkeed oo Macalimiin ahaa, si ay u noqoto bare.