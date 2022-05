Axmed Madoobe Oo Ka Hadlay Doorashooyinkii Dalka iyo Arrinta Gobalka Gedo

Madaxweynaha ayaa tilmaamay in maanta laga bilaabo la fasaxay dhamaan tageeradii iyo adeegyadii hormarinta ee gobolka ka xayirnaa sanadahii lasoo dhaafay ee heer Federaal iyo heer Jubaland isagoo intaas ku daray in dhismaha golayaasha deegaanka laga bilaabi doono Degmada Garbahareey ee Xarunta gobolka Gedo isla markana uusan jirin maamul cusub oo gobolkaas loo magacaabayo dadka deegaankuna ay soo dooran doonan dadka matalaya golaha deegaan iyo maamulka sare.

Dhinaca kale ayuu sheegay in sanadahii lasoo dhaafay Jubaland ay dhibaato culus kasoo gaartay khilaafad ay abuurtay Dowlada Federaalka ah gaar ahaan Gobolka Gedo Madaxweynahu wuxuu sheegay in la xalin doono wax walba oo caqabado ah oo jiray isla markana caqabadaha gobolkaas ka jiray ay ahayeen kuwo dano gaar ah laga lahaa ee aan qusayn bulshada.

Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha cusub iyo isbadalka lagu doortay Xasan Shiikh Maxamuud 15-kii bisha May 2022-ka, isagoo xusay in mudo la sugayay gabagabada doorashooyinka guud ee dalka ka dhacay, laga bilaabo doorashada labada gole iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda federalka.