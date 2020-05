Bari: Askar Ka Tirsan Ciidanka Daraawiishta Puntland oo Hub La Goostay

Wararka ka imaanaya gobalka Bari ayaa sheegaya in askar ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland ay la goosteen hub iyaga oo la aaday dhinaca gobalka Sanaag waxaana ka soo baxaya faahafaahinno kala duwan.

Ciidankan goostay ayaa ku sugnaa deegaanka buuraleyda ah ee Af-urur waxa ayna ka mid ahaayeen askar dhowaan tababar loogu soo xiray deegaanka Xorgoble ee magaalada qardho waxaana markaas ka dib loo wareejiyay buuraleyda Af-urur si ay uga qeybqaataan dagaalka lagula jiro Daacishta halkaasi ku sugan.

Wararka ayaa waxa ay intaas ku darayaan in askartaan goosatay ay habeen ka hor isaga baxeen Af-urur waxaana la sheegay in hubka ay la baxsadeen uu u badan yahay qoryaha fudfudud ee loo yaqaan AK-47, waxaana la soo warinyaa in ciidankaasi ka tirsanaa daraawiishta Puntland ay qorsheynayaan in hubkaasi ay iibsadaan si ay ugu badashaan lacag.

Taliska ciidanka daraawiishta Puntland ayaa faray hay’adaha amaanka inay si degdeg ah gacanta ugu soo dhigaan askartaasi la baxsatay hubkii maamulka, waxaana talisku uu sheegay inay raggaasi sharciga marsiin doonaan.

Deegaannada Puntland ayaa falkaan waxa uu ka noqonayaa mid naadir ah maadaama ciidanka Puntland inta badan aysan ku kicin falal ku aaddan inay hub la baxsadaan, lamana oga tallaabada xigta ee maamulka Deni uu qaadi doono si arrinkaan uusan u noqon mid ku sii faafa askarta maamulkaasi

Goobjoog News