Baxdo oo Soo Bandhigtay Hubkii Al-shabaab ay Ka Furteen iyo Maxaabiis

Saraakiishu waxay sheegeen in maydadka lasoo bandhigay ay gaarayaan 70 dagaalame waxaana raga la dilay ku jira xubno ajaanib ah sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha, iyaga oo intaas ku daray in dagaalkii shalay sidoo kale nolosha lagu qabtay oo maanta fagaaraha Baxdo lagu soo bandhigay nin waday gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa.

Saraakiishu waxay sheegeen in maydadka lasoo bandhigay ay gaarayaan 70 dagaalame waxaana raga la dilay ku jira xubno ajaanib ah sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha, iyaga oo intaas ku daray in dagaalkii shalay sidoo kale nolosha lagu qabtay oo maanta fagaaraha Baxdo lagu soo bandhigay nin waday gaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa.