Beelo Ku Dagaalamay Galgaduud oo Heshiis Hordhac ah Ku Gaaray Cadaado

Guddoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye Warsame oo gogosha dhigay degmadiisa ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go’aanka ay gaareen dhinacda waxaana uu sheegay in dhankooda ay adkeyn doonaan wixii lagu heshiiyay, isaga oo bulshada ugu baaqay in la qaato nabadda.

