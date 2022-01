Beyle oo Hal Biylan oo Doolar oo Xisaab Celin Ku Maqantahay oo Matalaaddii Lagala Noqday!

Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle oo ka hadlay waxaa uu yiri“ Halkan waxaan u joogaa inaan maamulo miisaaniyadda dalka, wax kale oo aan halkan u joogo ma jiraan, Laakin haddii aan aniga tayda ka hadlo misaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka ayaan u joogaa in aan si sharciyeysan oo adduunku ogyahay, dad badan ayaan ku kala dhimanay oo asxaab badan ayaan ku waayey. Laakiin hal, 10 iyo 100 Nation-ka ayaa ka weyn, wax allaala wixii caqabad yar u keenaayo habsami usocodka anigu waan iska leexiyey. Qandaraas la qabanayo la rabo ayada oo aan tartan loo galin oo aan si fiican loo xalin ayadoo oo sharciga waafaqsan in si uu qof loogu leexiyo, anigu waan iska leexiyaa waan iska dhaafay”.

