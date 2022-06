Biden oo Baaskiil Ka Dhacay

Baaskiilka uu madaxweynaha waday ayaa la sheegay in uu qabay cilad, sidoo kalena la qorsheynayay in la dayac tiro ka hor inta madaxweynaha uusan adeegsan.

Madaxweynaha ayaa sheegay in uu nabad qabo oo aan wax dhib ah soo gaariin, waxaana uu warbaahinta u sheegay in xaaladdiisa aan waxba iska badalin balse wax yar uu qalqalay.

Biden ayaa xilliga uu baaskiilka la dhacayay doonaye in uu salaamo taageerayaashiisa, waxa uuna damacsanaa in isaga oo baaskiilka wado uu gacanta kor uga haatiyo.