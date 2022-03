Booliiska Soomaaliya oo Ka Hadlay Doon Lagu Afduubtay Xeebaha Soomaaliya

Doonidaan ayaa waxaa la afduubtay 8-dii bisha March 2022-ka, xili ay kasoo shiraacatay Yamen waxaana lagu afduubtay inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Eyl, waxaana lala soo aaday dhanka Koonfureed ee xeebaha Soomaaliya, ciidanka ayaa xusay in ay doontaan ku dabajiraan ciidamada ilaalada xeebaha, waxaana booliisku uu sheegay sidoo kale in ay sidday maandooriye.

Afhayeenka ciidan Booliiska oo la hadlay warbaahinta aya sheegay in doonida la afduubtay ay siday waxyaabo kontobaan ah, waxaana uu xusay inuu waday Naaquude u dhashay dalka Yamen iyo sedex qof oo Soomaali ah, kadib muran soo kala dhexgalay ayaa sababay in ay Soomaalidii afduubtaan Doonida sida uu sheegay Afhayeen Cabdifitaax Aadan Xasan.