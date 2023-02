Booliiska Soomaaliya oo Toogasho ku Dilay Nin Hubeysan

Ciidanka booliska saldhigga degaanka Garasbaaley ee duleedka Magaalada muqdisho ayaa toogasho ku dilay Nin ay sheegeen in uu doonay inuu toogto askari ka tirsan booliiska deegaanka. Taliska booliiska gobolka Banaadir ayaa sheegay in ninka la dilay ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab, dhacdada ayaa ka dhacday xaafadda Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka Muqdisho.

