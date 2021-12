Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in talaabada uu qaaday madaxweynahaa waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa sheegay in ay tahay mid horay loo filayay. “Inqilaabka Farmaajo waa nabar la filaayey naxdin ma laha, waxaanse u baahannahay in aan isla garanno shantaan qodob” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Warsame ayaa sheegay in Farmaajo uu 10 bil xafiiska joogo isaga oo waqtigiisa dhamaaday waxa uuna yiri ” In uusan Farmaajo dalka Madaxweyne ka ahayn, 10 bilna uu xafiiska sharci darro ku fadhiyo, ayna tahay in uu ka soo baxo Villa Somalia,” ayuu yiri Cabdiraxmaan.

Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa sheegay in shirka golaha wadatashiga qaranka uu yahay mid horay u dhici jiray Farmaajana shaqo ku laheyn.

” Golaha Wadatashiga Qaranka, wuxuu shiri jiryay, Farmaajana shaqo kuma lahayn shirkooda,” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur..

Warka ka soo baxay Farmaajo ayaa sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku tilmamay in uu yahay mid uusan shaqo ku laheyn howlaha doorashadana looga fadhiyo Ra’iisul wasaaraha dalka.

” Sixitaanka iyo socodsiinta doorashada waa hawl madasha uu Ra’iisul Wasaare Rooble hoggaamiyo u taalla” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur.