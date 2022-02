Cali Guudlaawe: Cid Walbo Tabasho Qabto Waan La Fadhiisanaa

Ugu dambeyn waxaa uu carabka ku dhuftay in khilaafka ragaadiyey Hirshabeelle uu maamulka waxaana uu yiri ”Sanadkii tagay waxaan isleeyahay wax badan ayaa idiin qabsoomi lahaa, haddii khilaaf iyo wax kala tabasho jirin, inta dhiman haddii aan Allah la talo saarano towfiiqna noqono, waxaa la rabaa in dadka reer Hirshabeele gudaha ama banaanka ha joogto talo iyo towfiiq midaysan ayaa loo baahan yahay “ ayuu kusoo gabagabeeyey hadalkiisa.

“Mas’uuliyaddu waa meerto shalay waa la haayey, maanta waa la hayaa barrina waa la heynaa, lakiin wada dhalashada, dhaqanka iyo dowladnimada waa ay jiraysaa, cid kasta maalinta ay joogto ayaa la rabaa in dadka ay isku hayso siwanaagsana ay isugu hayso oo dadku iyaga oo isjecel in la isku haayo ayaa la rabaa, waa guul inaga oo nabad ah haddii aan isku imaanay” ayuu yiri madaxweyne Cali Guudlaawe.

Dhanka kale Cali Guudlaawe ayaa xusay in madaxtinimada maamulka ay tahay mid meerto ah, marba madaxdii joogtana laga rabo in ay isku wadaan dadka Hirshabeelle.