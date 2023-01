Caqabadaha ku Gedaaman Helidda Dal kugalka Hindiya (Visa)

Ugudanbayn, sida aad ka arki kartaan qoraalkayga waxaa qofkasta oo Soomaali ah oo u baahda dalkugalka Hindiya helitaankiisa ka maraan dhibaato iyo rafaad badan oo isugu jira Kharash, wakhti iyo safar aanay ku talo gelin, maadama qofka xanuunsanayaa, ee caafimaadka u baahanyahay inuu hore u gaadho halka uu caafimaadka ka heli lahaa sidoo kale qofka wadi lahaa qofka xanuunsan isna haysan wakhti fasax aan ku filayn, maadama ay dhibka intaa le’eg umarayaan muwaadiniinta Soomaalidu helida dalkugalka Hindiya, Inta badan Siyaasiyiinta ugakala danbeeya xilalka Dowladu in marba qolada joogtaa ay noo sheegto inay hagaajiyeen siyaasada arimaha debeda ay Soomaaliya la leedahay Wadamada kale ee xidhiidhku kala dhexeeyo hadaba meeday Dowladii metelaysay muwaadiniinta? Maxay madaxda Soomaalida ee metela dadka dhibaatadaasi haysato ula fadhiisan waayeen Dowladda Hindiya kala hadliwaayeen arrinkaas si Hindiya ay Safaarad buuxda uga furato Soomaaliya? Oo weliba miiska saaraan in dadka Soomaalidu faa’ida u wadaan Hindiya oo ay u tagaan Ganacsi, Caafimaad iyo Waxbarasho oo intuba dakhli soo gelinaya Hindiya, Hindiyana aanay ahayn dal sharci bixiya oo la iska dhiibo. Su’aalaha aan iswaydiiyey Jawaabtooda waxaan uga fadhinnaa Dowladda metesha muwaadiniinta Soomaaliyeed, ee dhibaatooyinka intaa le’eg u mara dalkugal keli ah.

Xiligan aan joogno dalkugalka Hindiya waxaa laga soo wareejiyey Nairobi oo lagu soo wareejiyey Addis Ababa, waxaa na markale Soomaalidu kala kulmaan dhibkii labada safar iyo kharash ee gelayey dadka caafimaadka ugu socdaalaya Hindiya, waxaa na lagu khasbay qofkasta oo doonayaa in uu galo Itoobiyaa oo Saafarada Hindiya ee Addis ababa ku khasabto dadka in Passport ku leeyahay Gelid Itoobiya ah oo aanay siinayn qofku hadii aad u xanuunsan yahay oo qofkii qaadi lahaa tago Addis Ababa si uu ugu soo qaado dalkugalka.

Waxaa kale oo jirtay wakhtiyo danbe oo dadka Soomaalida ah iyaga oo jooga dalkooda ay helijireen dalkugalka, iyada oo ay uga bixijirtay kharashaad u dhexeeya $650 ilaa $750 laakiin mar danbe xidhiidh dhexmaray Wasaaradda Arimaha Debedda ee Soomaaliya iyo Saafaradda waxa adkaatay sidii ay dadwaynaha ku helijireen dalkugalka caafimaad oo ay noqotay in la heliwaayo halka qof qof Wasaarada waraaqo looga qoro uun helijiray, dad isku dayey in sidaas oo kale Waraaqdaa Wasaaradda helaanna ay kala kulmeen iskadaba wareeg oo u badan qofka Wasaaradda qoritaanka waraaqda awoodda u leh marna maqan yahay marka kalena ku xidhayo qofka garanaya ama waxyaabo kale.

Madaama oo uu wanaagsayahay xidhiidhka labada dal oo xiligan la joogo Soomaaliya ku leedahay Saafar Hindiya waxay ahayd in Hindiyana ku yeelato Saafar Soomaaliya taasi oo fulisa arrimaha Soomaalidu Hindiya uga baahantahay, sida dalkugalka oo muhiim ah Soomaalida gaar ahaan dalkugalka Caafimaadka oo inta badan aad ugu dhibantahay helitaanka dal-ku-galka Caafimaadka taasi oo ay sababayso in la hoosgeeyo adeegyada dalku galka Soomaalidu u baahan tahay dalalka aan deriska nahay sida Kenya iyo Itoobiya, taasi oo dhib ku ah dadka xanuunsan ee caafimaad ahaan u tegi lahaa Hindiya inay galaan laba safar taasoo keensanaysa dhibaato caafimaad soo gaadho wakhtigaas taraagga labada jeer ah, waxa kale oo u dheer qofka kharaskha labada jeer oo laga yaabo inay u buuxin lahayd inuu ku helo caafimaadka. Bukaankii iyo eheladii ba waxa isugu darsama safar, xanuun, iyo kharash aad u farabadan.