Cawaaqib Xumada Dagaalka Ukrain Oo Durba Laga Dareemay Ruushka

Bangiga Dhexe ee Ruushka ayaa sheegay in uu go’aansaday in uu soo farageliyo suuqa sarrifka lacagaha si uu gacan uga geysto xasilinta xaaladda maaliyadda dalka.

Qiimaha lacagta Ruushka ee Ruble ayaa hoos u dhacay heerkiisii ​​ugu hooseeyay tan iyo horraantii sannadkii 2016-kii, kaddib markii madaxweyne Vladimir Putin uu amar ku bixiyay in ciidamada Ruushka ay duulaan ku qaadaan dalka Ukraine, tallaabadaas oo keentay in suuqa saamiyada Moscow uu joojiyo sarifka barqanimadii khamiista.