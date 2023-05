Ciidamada Ammaanka Bariga Afrika oo Ka Hortagay Weerro Ka Dhici Rabay Muqdisho iyo Kampala

Bannaanbaxan oo la qorsheeyay in dalkaasi oo dhan ka dhaco ayaa waxaa ku baaqay kooxda u dooda xorriyadda Uganda, si ay uga dhiidhiyaan dhibaatooyinka dhaqaale iyo musuqmaasuqa ee ka jira dalkaasi. Ammaanka magaalada Kampala iyo nawaaxigeeda ayaa aad loo adkeeyay si dadka mudaaharaadaya looga ilaaliyo in ay bannaanka ka baxaan maadaama mudaaharaadka ay boolisku ku tilmaameen “mid aan sharci ahayn”.

Dowladaha Soomaaliya iyo Uganda ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalalka Bariga Afrika ay ka hortageen weeraro argagaxiso oo ka dhici lahaa magaalo madaxdooda, kadib dadaallo iyo wadashaqeyn labada dhinac dhex martay loogu guuleystay in looga hortago.