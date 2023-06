Ciidamada Ammaanka Caasimadda oo Howlgal Ku Qabtay Waxyaabaha Maanka Dooriya

Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Madaale ayaa ku bogaadiyay Ciidanka Amniga sida ay had iyo jeer ugu taagan yihiin ka hortaga waxyaabaha halista ku ah xasiloonida Caasimadda iyo mustaqbalka ummadeena, isaga oo Sidoo kale uga digay cid kaste oo ku howlan isticmaalka iyo ka ganacsiga Maandooriyaha in sharciga lala tiigsan doono.

