Ciidamada Dowladda iyo Kuwa Deegaanka oo La Wareegay Deegaanno Ka Tirsan Galgaduud

Ciidamada dowladda federalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa bilaabay howlgallo ay ku doonayaan in ay kula degmada Ceelbuur iyo deegaanno hoostaga oo ka tirsan gobolka Galgaduud, howlgalkaan ayaa imaanaya xilli dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda uu sheegay in ay la wareegayaan deeganno ka tirsan Galgaduud.

