Ciidamada Itoobiya oo Laga Soo Daayay Dhallinyaro ay Xirteen

Ehelada dhallinyarada la siidaayey ayaa sheegay in markii lasoo daayey jirkooda lagu arkay jirdil baahsan oo ay ciidanku u gaysteen, waxaana ay u madceliyeen cid waliba oo ka shaqaysay in dib loosoo daayo caruurtooda.

Kulan sigaar ah u dhexmaray saraakiisha ciidanka , mas’uuliyiin iyo waxgarad deegaanka ah oo Soomaali ah ayaa waxaa ugu dambayn la isku afgartay in in dhalliyarada dib xoriyadooda loosiiyo kadib 24 saac ay xirnaayeen.