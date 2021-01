Ciidamada Mareykanka Oo Isaga Baxay Soomaaliya

Taliska militariga Maraykanka Africa ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray howlaha ciidamada mareykanka ee ka bixitaanka Soomaaliya .

Gaashaanle Sare Christopher Karns Afhayeenka AFRICOM oo wareeysi siiyay VOA-da ayaa u sheegay in howlaha kabixitaanka la dhammaystiray laba maalmood ka hor waqtigii kama-dambaysta ee uu u qabtay madaxweynaha doorashada looga adkay Donald Trump in ciidankiisa looga saaro Soomaaliya oo ku beegnayd 15-kii Bishaan .

Gaashaanle Sare Christopher Karns afhayeenka ciidamada AFRICOM ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in weli ciidamada badan oo Mareykan ah ay ku hareen gudaha Soomaaliya .

Afhayeen karns ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo halka la geeyay ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya laga saaray sababa dhinaca Amaanka ah .

Waxa uu sheegay Gaashaanle Christopher in haatan hawgalkooda Mareeykan ay galeen wajigoodii Xigay , iyagoona sheegay in ay xoojin doonan xiriirka Ciidamada Soomaaliya , Waxa uuna wacad ku maray in Maraykaku uu sii wadi doono howl galada ciribtirka ah ee Al-shabab .

JMareeykanka ayaa Soomaaliya waxaa ka soo jogay ciiidamo lagu qiyaaso illaa 700 oo Askari , kuwaasi oo Soomaaliya u joogay in ay tababaraan islamarkaana caawiyaan ciidamada Soomaalida, gaar ahaan ciidanka Danab.

Madaxweyne Trump aya dalbay in ciidanka Maraykanka laga soo saaro Soomaaliya bilaawgii bisha December ee sanadkii tagay.