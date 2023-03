Ciidamada Xoogga iyo Daraawiishta Jubbaland oo Howlgal Ka Fuliyay Jubbada Hoose

Taliyaha Ururka 5-aad Guutada 16-aad Danab Taliye Carab dheeg Axmed ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in howlgalka lagu dilay 7 dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab, halka sidoo kale lagu dhaawacay 5 kale, iyagoo intaas ku daray in howlgalka lagu furtay 4-qori oo ah nooca AK47, 1-qori oo BKM.

