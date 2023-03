Ciidamada Xoogga iyo Kuwa Jubbaland oo Ka Hadalay Weerar Ka Dhacay Jubbada Hoose

Saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka ku sugan deegaanka ayaa sheegay in kooxdii weerarka soo qaaday jab lagu gaarsiiyay halkaas, sida ay hadalka u dhigeen, iyaga oo intaas ku daray in ay jiraan meydad ay ka carareen oo soo badhigi doonaan, kadib markii soo idlaado howlgalka ay wadaan ciidanka.

You may also like