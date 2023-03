Ciidamo Ka Tirsan Milatariga Itoobiya oo Soo Gaaray Xadka Gobolka Bokool

Dowladda Federalka Soomaaliya ayaa dhowaan dowladaha Safka hore waxaa ay ka dalbatay in laga gacansiiyo dagaalka ay kula jirto Al-shabaab, waxaana sidoo kale lagu wadaa in gudaha dalka ay soo gaaraan ciidamo ka tirsan Milataiga Kenya iyo Jabuuti.

Ciidamada Liyuu Boolis ee ku sugnaa xadka gobolka Bokool uu la wadaago dalka Itoobiya ayaa waxaa lasoo sheegayaa in ay baneeyeen fariisino ay ku lahaayeen xadka in mudda ah, iyagoo halkaas dhowaan dagaal kula galay dagaalaayaal ka tirsan Al-shabaab.