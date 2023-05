Ciidamo Ka Wadatirsan Puntland oo Ku Dagaalamay Duleedka Garoowe

Wararka qaar ayaa waxaa ay sheegayaan in sanaadiiqda dib loogu soo celiyay magaalada Garowe, waxaana wali is hor fadhiya ciidamadii israsaaseeyay, madaxweyne Deni ayaa dhowaan sheegay in wax ka bedel lagu sameynayo Dastuurka maamulka, taas oo ay ka dhilisay diidmo xoogggan.

You may also like