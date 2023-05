Ciidamo Ku Sugan Nugaal oo Qabsaday Qaar Kamid ah Sanaadiiqda Codeynta

Xilli maalinta barri oo taariikhdu tahay 25-ka May deegaannada dowlad goboleedka Puntland looga dareerayo doorashooyinka golaha deegaanka ee qof iyo cod, ayaa wararku waxaa ay sheegayaan in ciidamo diidan sida ay ku socoto doorashada ay dhaceen sanaadiiq ku socotay deegaanno kamid ah gobolka Nugaal oo aad la isugu hayo.

