Ciidanka Danab oo Howlgal Ka Fuliyey Deegaanno Ka Tirsan Jubbada Hoose

Howlgalladan ayaa qeyb ka ah dadaallada dowladdu ay ku doonayso in Jubbaland dhowaan looga fuliyo wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, kaas oo dowladdu sheegtay in dhowaan la qaadayo, Xilli Al-shabaab ay gacanta ku hayaan caasimadda Jubbaland.

Taliyaha ayaa hadalkiisa sii raaciyay in xubnaha la dilay ay ka furteen saanad ciidan oo ay wateen, waxaana uu sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka socda deegaannada maamulka Jubbaland iyaga oo kaashanaya Daraawiishta dowlad goboleedka.

Howlgalkaa ayaa waxaa uu si gaar ah uga dhacay deegaanka Janaay-Cabdalle iyo deegaannada kale ee ku hareereysan, halkaas oo la sheegay in ay ku sugnaayeen xubno Al-shabaab ah, oo damacsanaa in ay weerar kusoo qaadaan saldhigyada ciidanka Danab.