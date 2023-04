Ciidanka Dowladda iyo oo Ku Dagaalamay Budbud, Kadib Weerar Lagu Qaaday

Khaliif oo hadalkiisa siiwato ayaa sheegay in maalmaha ciida ay rajaynayaan in shacabka Soomaaliyeed ay kula ciidaan deegaannada ay ku sugan yihiin Al-shabaab sida uu sheegay ” Waxaan kuu sheegayaa in maalinta ciidda ah dad badan oo dhib ku jira ay farxad ku ciidaan, saacadaha soo socdana war lagu farxo ayaad maqli doontaan”

Khaliif Cumar Macalin Nuur oo kamid ah saraakiisha ciidamada dowlada ee ku sugan deegaanka oo la hadlayay Goobjoog News la hadlaya ayaa sheegay in ciidanku ay wadaan howlgallo ay iyo abaabulkii ugu dambeeyay ay ku gaarayaan deegaanno hor leh, isaga oo sheegay in maalmaha soo socda ay gaari doonaan degmada Ceelbuur.

Waxaa xigay dagaal xooggan oo u dhaxeeyay labada dhinac, kaas oo soo gaaray fiidkii xalay, waxaana jiray in ay deegaanka gaareen ciidamo kale duwan oo gurmad ah, oo ka kala yimid gobolka Galgaduud, saraakiisha ciidanka dowladda ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weerarkii lagu soo qaaday deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud.