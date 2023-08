Ciidanka Dowladda oo Dib U Qabsaday Ruunnirgood iyo Deegaanka Hilowle Gaab

Deegaannada dowlad goboleedka Hirsabeelle gaar ahaan Galbeedka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu wadaa in laga fuliyo dhameystirka wajiga koowaad ee dagaalka Al-shabaab, waxaana xusid mudan in ay kusii qulqulayaan ciidamo badan oo tababarlaga keenay.

You may also like