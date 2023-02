Ciidanka Israa’iil oo Duqeyn ay Dad ku Dhinteen ka Geystay Gudaha Suuriya

Wasaaradda difaaca ee dalkaas, ayaa sheegtay in gantaalladan laga soo tuuray buuraha Golan Heights, oo ah dhul dhagax ah oo koonfur-galbeed ka xiga magaalada Dimishiq, oo ay Israa’iil qabsatay sannadkii 1981-kii. Kooxda la socodka xuquuqda bini’aadanka ee Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London, ayaa sheegtay in dhimashadu ay marayso 15 qof, oo ay ku jiraan dad rayid ah, kuwaas oo ay saameeyeen weerarrada.

Dowladda Suuriya ayaa Israaiil ku eedeysay in ay ka dambaysay weerar gantaalo ah oo lagu garaacay magaalada Dimishiq ee caasimadda dalkaasi, waxaana jira khasaare ka dhashay weerarkaas oo soo gaaray dad shacab ah. Milateriga dalkaas ayaa sheegay in shan qof ay dhinteen, ka dib markii ay gantaallo ay Israa’iil ku garaacday dhismayaal ku yaalla caasimadda iyo deegaannada ku xeeran maanta oo Axad ah.